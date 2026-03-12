Enel multata | 7,5 milioni per maxi-bollette illegali

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale con 7,5 milioni di euro. La sanzione è stata decisa perché le due società hanno violato la normativa riguardante i tempi di conservazione dei dati sui consumi, trascurando la prescrizione biennale prevista dalla legge. La decisione riguarda quindi pratiche legate alla gestione delle bollette e dei dati dei clienti.

L'Antitrust ha inflitto una sanzione di 7,5 milioni di euro a Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale per aver ignorato la prescrizione biennale dei consumi. Questa decisione segue una denuncia dell'Unione nazionale consumatori Calabria che aveva smascherato le cosiddette maxi-bollette come pratiche scorrette. La normativa del 2018 stabiliva un limite temporale per i crediti energetici, ma gli operatori hanno continuato ad addebitare importi relativi agli anni precedenti. Gli utenti si sono trovati costretti a pagare somme ingenti per evitare l'interruzione del servizio essenziale, accettando rateizzazioni su fatture non dovute.