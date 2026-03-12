Endrick ha segnato finora solo con squadre piccole troppo poco per un possibile Mondiale col Brasile L’Equipe

Questa sera il Lione affronterà il Celta Vigo in Europa League, mentre Endrick cerca di ritrovare la forma dopo un mese senza gol. L’attaccante, in prestito dal Real Madrid, ha mostrato prestazioni deludenti nelle ultime partite e finora ha segnato solo contro squadre minori. La partita rappresenta un’occasione importante per lui di dimostrare il suo valore in un contesto competitivo.

Questa sera il Lione affronterà il Celta Vigo in Europa League, ed Endrick cerca riscatto. Non segna da un mese l’ex Real Madrid, in prestito al club francese, inoltre ha disputato prestazioni deludenti nelle ultime gare. L’Equipe scrive: Tre prestazioni negative nelle ultime quattro partite, tutta Lione nutre ormai la stessa speranza: che l’aria di mare di Vigo faccia ritrovare a Endrick un po’ di lucidità. Visti gli ultimi incontri, non è affatto scontato. Ma il centravanti di 19 anni ritrova almeno un Paese che conosce, la Spagna, e un avversario che ha già fatto soffrire. Poco più di un anno fa, il suo ingresso decisivo in campo e la doppietta nei tempi supplementari avevano permesso al Real Madrid di eliminare il Celta negli ottavi di finale di Coppa del Re. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

