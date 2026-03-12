Ender scopre un segreto di ?ahika che continua la sua opera di manipolazione
Ender scopre un segreto di Ahika, che continua la sua opera di manipolazione. Dopo l’esperimento di gennaio, Forbidden Fruit torna in prima serata su Canale 5 alle 21.20. Domani sera si concluderà definitivamente Io sono Farah con la sua ultima puntata, mentre venerdì sera il palinsesto di Canale 5 sarà dedicato al Grande Fratello Vip.
Dopo l'esperimento di gennaio, Forbidden Fruit torna in prima serata su Canale 5 alle 21.20. Domani sera finirà definitivamente Io sono Farah, con l'ultima puntata: il venerdì sera di Canale 5 sarà occupato dal Grande Fratello Vip. Ma Mediaset non rinuncia a dedicare una prima serata alle serie turche. La scelta è ricaduta proprio su Forbidden Fruit, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.
