Enaip Arona selezioni corso Oss | iscrizioni aperte fino al 23 marzo

Enaip Arona ha riaperto le iscrizioni per le prove di selezione del corso di Operatore socio-sanitario (Oss). Le iscrizioni sono aperte fino al 23 marzo. La procedura riguarda chi desidera partecipare alla selezione per accedere al percorso formativo. La comunicazione riguarda esclusivamente le iscrizioni e le date di scadenza.

Sono state riaperte le iscrizioni alle prove di selezione per il corso di Operatore socio-sanitario (Oss) organizzato da Enaip Arona. Sono 21 i posti disponibili. Il corso avrà una durata complessiva di 1.000 ore, di cui 535 ore di teoria, 450 ore di stage e 15 ore di esame finale. Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, verrà rilasciata la qualifica professionale di Operatore socio-sanitario. La frequenza è obbligatoria: per accedere all'esame finale non si potrà superare il 10% di assenze sulle ore di corso (escluse le ore di esame). Iscrizioni aperte dal 10 al 23 marzo, presso la segreteria di Enaip Arona (orario 9.00–13.