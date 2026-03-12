In un oratorio, tre atlete paralimpiche lombarde hanno incontrato ragazzi e genitori, regalando una serata intensa di emozioni. Le atlete hanno condiviso le loro esperienze e risposto alle domande dei presenti, dimostrando con i fatti il loro impegno e la loro forza. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, lasciando un ricordo vivido tra i presenti.

È stata una serata ricca di emozioni quella vissuta in oratorio. Davanti a ragazzi e genitori c’erano tre grandi donne, atlete paralimpiche lombarde, esempio di resilienza e determinazione. Hanno portato la loro testimonianza di vita e di sport in un appuntamento organizzato per iniziativa delle parrocchie di Misinto e Lazzate, con l’amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Biblioteca. Assolute protagoniste Roberta Amadeo, 8 medaglie d’oro ai mondiali di handbike, Dalila Dameno, ex nuotatrice, poi argento e bronzo a Torino 2006 nello sci e bronzo a Parigi 2024 nel tiro con l’arco, e Letizia Milesi, giovane nuotatrice, più volte campionessa d’Italia e quarta agli ultimi mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emozioni in oratorio con le atlete paralimpiche

Articoli correlati

Le ambizioni paralimpiche dell'Italia nello sci alpino: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli verso il podioL’Italia si presenta alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con una squadra guidata dallo sci alpino, composta da sette atleti che mirano a...

Milano-Cortina 2026, Mattarella a pranzo al villaggio Olimpico con le atlete e gli atleti azzurri – Il video(Agenzia Vista) Milano, 5 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con le atlete e gli atleti della squadra...

Altri aggiornamenti su Emozioni in oratorio con le atlete...

Temi più discussi: Emozioni in oratorio con le atlete paralimpiche; Comunità Pastorale e Tavolo Educativo Territoriale lanciano a Eupilio il percorso formativo sulle emozioni; L’oratorio ‘San Sabino’ trionfa nella finale provinciale della Philadelphia Junior Cup; Andrea Ranocchia: Che emozioni il derby della Madonnina. Inter, se vinci è scudetto.

Soresina Emozioni a non finire con il Gruppo teatrale Bella Storia Evento 7 marzoUltimo incontro sabato 7 marzo all’Oratorio Sirino in Via Don Bosco, 7 Enrica, Stefania e i bambini del Teatro dell’Ermicama ... welfarenetwork.it

Luca e Pia, dai primi passi in oratorio al titolo mondiale nella danza sportiva: «Sanno regalare emozioni straordinarie»ZOPPOLA (PORDENONE) - Ci sono storie che cominciano in silenzio, tra le mura di un oratorio, con la musica che riempie l'aria e due ragazzi che muovono i primi passi incerti su un pavimento di legno. ilgazzettino.it

Oggi il mio cuore ha fatto il pieno di emozioni: trascorrere del tempo con persone splendide riunite per onorare il compleanno di un amico speciale è stato davvero bello. @giampieropili ha compiuto 60 accanto ad Antonella, Alessandro, Alessia e agli affetti pi - facebook.com facebook

Quante emozioni in Val di Fassa x.com