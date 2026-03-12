Emanuela Orlandi e la Casa del Jazz commissione scrive una lettera alla prefettura | Informateci

La commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha inviato una lettera alla prefettura chiedendo aggiornamenti sui lavori alla Casa del Jazz. La richiesta è finalizzata a ottenere informazioni precise sulla situazione. La comunicazione è stata resa nota dai membri della commissione, che vogliono fare chiarezza sui progressi delle operazioni in corso.

La commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha scritto una lettera alla prefettura per i lavori alla Casa del Jazz.