Un'inchiesta mostra come le organizzazioni criminali coinvolgano i minori nelle loro attività, crescendo le nuove generazioni all’interno della loro rete. Sono stati individuati casi di ragazzi impiegati in ruoli legati alle attività illecite, mentre le forze dell’ordine cercano di intervenire per proteggerli e allontanarli da queste realtà. Il focus è sulla dinamica di crescita di questi giovani all’interno dei gruppi criminali e sugli sforzi dello Stato per contrastare questa tendenza.

Emancipazione dei minori: l’inchiesta su come le mafie crescono i loro figli e come lo Stato prova a liberarli. L’emancipazione dei minori provenienti da famiglie mafiose è una delle sfide più complesse dell’antimafia contemporanea. Non riguarda solo la tutela dei ragazzi, ma la possibilità di interrompere un’eredità criminale che si trasmette di generazione in generazione. Le inchieste giudiziarie degli ultimi anni mostrano un quadro chiaro: Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra non si limitano a coinvolgere i minori, ma li allevano come risorse operative, li addestrano, li utilizzano, li plasmano. E spesso lo fanno in silenzio, dentro le mura domestiche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Emancipazione dei minori: come le mafie usano i ragazzi

