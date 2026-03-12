Elude la sicurezza e interrompe il comizio di Meloni | chi è l’uomo che ha chiesto le dimissioni di Mattarella

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell’inizio del comizio di Meloni a Milano, un uomo è riuscito a eludere il sistema di sicurezza e si è avvicinato al palco, chiedendo le dimissioni di Mattarella. L’individuo ha interrotto il discorso, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta poco prima che Meloni iniziasse a parlare davanti al pubblico.

Prima che Meloni iniziasse il suo comizio per il referendum a Milano, un uomo ha eluso la sicurezza ed è salito sul palco chiedendole le dimissioni di Sergio Mattarella. Si chiama Orazio Maurizio Musumeci e a quanto si apprende, nel 2013 si è proposto come candidato alla presidenza della Repubblica. L'uomo è stato poi identificato dalla Digos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il fuoriprogramma che imbarazza Giorgia Meloni. Un uomo sale sul palco a Milano, le consegna un libro e dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”Fuoriprogramma sul palco della kermesse per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo organizzata da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano, dove...

«Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il videoGiorgia Meloni era appena salita sul palco del teatro Parenti di Milano, quando un uomo si è avvicinato indisturbato alla premier per darle un libro.

Tutto quello che riguarda Elude la sicurezza e interrompe il...

Temi più discussi: Elude il controllo della Polizia e viene trovato in possesso di un coltello, giovane denunciato dagli agenti del Commissariato di Omegna; Illuminazione pubblica, la rinegoziazione dei contratti elude la concorrenza; BlackSanta EDR-Killer colpisce i reclutatori: malware avanzato evade antivirus e ruba dati -.

Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge annuale sulle PMISmart working e sicurezza sul lavoro: la legge PMI 2026 aggiorna il Testo unico, introduce informativa annuale sui rischi e nuove sanzioni. diritto.it

La sicurezza è partecipata o si camuffa da compliance di facciata?Vediamo alcune situazioni tipo in cui le aziende mostrano una compliance di facciata che nulla a che vedere con la pratica reale della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e con quella che ... ipsoa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.