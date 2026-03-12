Elude la sicurezza e interrompe il comizio di Meloni | chi è l’uomo che ha chiesto le dimissioni di Mattarella

Prima dell’inizio del comizio di Meloni a Milano, un uomo è riuscito a eludere il sistema di sicurezza e si è avvicinato al palco, chiedendo le dimissioni di Mattarella. L’individuo ha interrotto il discorso, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta poco prima che Meloni iniziasse a parlare davanti al pubblico.

Prima che Meloni iniziasse il suo comizio per il referendum a Milano, un uomo ha eluso la sicurezza ed è salito sul palco chiedendole le dimissioni di Sergio Mattarella. Si chiama Orazio Maurizio Musumeci e a quanto si apprende, nel 2013 si è proposto come candidato alla presidenza della Repubblica. L'uomo è stato poi identificato dalla Digos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

