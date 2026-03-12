elisir di capodanno pisano il 2027 si festeggia al verdi serata per la fondazione arpa

Appuntamento il 25 marzo alle 20 al Teatro Verdi per celebrare il Capodanno pisano, una delle tradizioni storiche più importanti della città che festeggia l’ingresso nel nuovo anno con nove mesi di anticipo rispetto al calendario gregoriano. La serata, "Elisir di Capodanno", organizzata dal Rotary Club di Pisa nella giornata simbolo della ricorrenza, sarà l’occasione per sostenere le attività e i progetti umanitari portati avanti dalla Fondazione Arpa attraverso una raccolta fondi. Nel corso della serata sarà presentata anche la "Genesi del Capodanno pisano", a cura di Giovanni Fascetti, con un’anteprima di celebri arie tratte dall’opera "L’Elisir d’Amore", in un contesto unico all’interno del Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

