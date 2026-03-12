Elisa Maino sbarca in tv | l’influencer di Arco tra i protagonisti di Pechino Express

Elisa Maino, influencer di Arco, partecipa alla nuova stagione di “Pechino Express” come una dei concorrenti. La creator si unisce al gruppo di protagonisti del reality che coinvolge personaggi noti in un viaggio tra Asia e Oriente. La trasmissione, basata su avventure e sfide, vede i partecipanti affrontare percorsi difficili con l’obiettivo di arrivare a destinazione. La sua presenza in questa edizione è stata annunciata recentemente.

L’influencer arcense Elisa Maino sbarca in televisione. Da questa sera la creator originaria di Arco è tra i protagonisti della nuova edizione di “Pechino Express”, il reality d’avventura che porta concorrenti famosi a viaggiare tra Asia e Oriente contando solo su ingegno, resistenza e spirito di adattamento. Per la giovane trentina, che negli ultimi anni ha costruito una community di quasi 10 milioni di follower tra Instagram, TikTok e YouTube, si tratta della prima vera esperienza da concorrente in un grande format televisivo nazionale. Una ribalta che segna un nuovo passaggio nella carriera di una delle influencer italiane più seguite della sua generazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tvBrescia, 9 marzo 2026 – Mattia Stanga è tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, al via giovedì 14 marzo su Sky.

Chi sono Elisa Maino e Mattia Stanga, la coppia I Creator a Pechino Express 2026Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, ... tg24.sky.it

quella diva di elisa maino che trova la spa in Indonesia dove dormire la prima notte, SEI LA REGINA #PECHINOEXPRESS x.com

Chi Magazine. . Elisa Maino & Mattia Stanga partecipano a @pechinoexpress in coppia e sono “I CREATOR” In attesa della prima puntata, che andrà in onda domani su Sky e in streaming su Now, ci hanno raccontato delle curiosità! Una cosa è certa: ci - facebook.com facebook