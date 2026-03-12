elio e le storie tese presentano il tour a la carte

Elio e le storie tese annunciano il tour estivo in cui cambieranno scaletta ad ogni data, scelta dal pubblico. Elio e Le Storie Tese annunciano la partenza del loro Tour à la carte che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane. Gli appuntamenti sono previsti per martedì 7 luglio a Mirano, mercoledì 8 luglio a Piacenza (biglietti disponibili dal 17 marzo), giovedì 9 luglio a Legnano, sabato 11 luglio a Bari, mercoledì 15 luglio a Porto Recanati, giovedì 16 luglio a Bologna, martedì 21 luglio a Pratolino, venerdì 24 luglio a Cagliari, domenica 26 luglio a Edolo, lunedì 27 luglio ad Azzano Decimo, mercoledì 29 luglio a Seravezza, venerdì 31 luglio a Roma e giovedì 3 settembre a Vicenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

