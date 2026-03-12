Elio e le Storie Tese | le date del nuovo tour La scaletta? La scelgono i fan

Elio e le Storie Tese annunciano un nuovo tour che attraverserà diverse città italiane. Il nome dell’evento è “Un tour à la carte” e i fan potranno influenzare la scaletta dei concerti. Le date dell’itinerario sono state rese note, e le tappe si svolgeranno in varie località del paese. La band si prepara a tornare dal vivo con un formato innovativo.

Milano, 12 marzo 2026 – Un tour à la carte. È questo il nome scelto da Elio e le Storie Tese per il loro nuovo giro di concerti su e giù per l’Italia. Il motivo? Saranno gli spettatori stessi a scegliere la scaletta del live, selezionando fra i brani preferiti di una carriera che si avvia a festeggiare il mezzo secolo di durata. Il programma Il “Tour à la carte” si svolgerà in estate e toccherà città e località di villeggiatura. Gli appuntamenti sono previsti per martedì 7 luglio a Mirano, mercoledì 8 luglio a Piacenza (biglietti disponibili dal 17 marzo), giovedì 9 luglio a Legnano, sabato 11 luglio a Bari, mercoledì 15 luglio a Porto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

