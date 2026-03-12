Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale di Spoltore e membro del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni di Carlo Costantini, responsabile della campagna elettorale del centrosinistra a Pescara. La richiesta è stata annunciata pubblicamente e riguarda direttamente Costantini, coinvolto nelle attività legate alla candidatura alle prossime elezioni locali. La questione ha attirato l’attenzione del dibattito politico in regione.

Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale di Spoltore e esponente del Partito Democratico, ha lanciato una dura critica verso Carlo Costantini, leader della campagna elettorale del centrosinistra a Pescara. In seguito alla riconferma del sindaco Carlo Masci nelle recenti elezioni parziali, Matricciani sostiene che il responsabile della sconfitta dell’opposizione debba chiedere scusa agli elettori e presentare le proprie dimissioni per permettere un rinnovamento politico. Il confronto si inserisce nel contesto delle elezioni comunali appena concluse, dove la vittoria di Masci è stata interpretata come un segnale netto dei cittadini pescaresi contro l’impostazione della campagna avversaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Pescara: Matricciani chiede le dimissioni

Articoli correlati

Matricciani sulle elezioni parziali: "Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta"Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, critica pesantemente il collega del centrosinistra di Pescara, Carlo Costantini,...

Matricciani (Spoltore) pronto a chiedere l'interruzione del processo di fusione: "L'idea della Nuova Pescara è superata"Quella della Nuova Pescara è un’idea “del tutto superata” e questo perché “non rispondente più alle istanze che li abitano”.

Tutti gli aggiornamenti su Elezioni Pescara

Risultati Elezioni Comunali bis Pescara 2026/ Carlo Masci confermato sindaco: Centrodestra 59%, ko CostantiniCarlo Masci eletto sindaco di Pescara: i risultati delle Elezioni Comunali bis in 23 sezioni sulle 170. Flop Campo largo, trionfa il Centrodestra ... ilsussidiario.net

Elezioni Pescara bis: tra gli altri entrano in Consiglio Teodoro e D’AndreaCambia il volto del Consiglio Comunale di Pescara tra i confermati, gli esclusi e i nuovi ingressi come quelli di Giovanni D'Andrea e Piernicola Teodoro ... rete8.it