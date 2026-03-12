Elettrodomestici abbandonati nelle campagne nuovi controlli di polizia locale e carabinieri

Nelle campagne di Campi Salentina, polizia locale e carabinieri stanno intensificando i controlli per contrastare l’abbandono di elettrodomestici e rifiuti. Le forze dell’ordine stanno verificando diverse zone del territorio comunale, concentrandosi su aree dove sono stati segnalati depositi di materiali ingombranti. Le attività di controllo sono state avviate per fermare la formazione di discariche a cielo aperto e mantenere il decoro ambientale.

Dopo le ultime segnalazioni intensificate le verifiche sul territorio di Campi Salentina. Rinvenute nuove discariche abusive e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dei depositi illegali. A breve in funzione le fototrappole CAMPI SALENTINA - Proseguono e si intensificano su tutto il territorio comunale di Campi Salentina le attività di controllo contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti e la creazione di discariche a cielo aperto. Nella mattinata di oggi gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione cittadina sono infatti stati impegnati in alcuni sopralluoghi e nelle verifiche a seguito del ritrovamento di alcuni elettrodomestici abbandonati nelle campagne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

