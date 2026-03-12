Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni, è scomparsa la mattina del 2 marzo a Borgo La Rocca, nel foggiano. La sua scomparsa ha portato all’attivazione di un articolato sistema di ricerca, con la partecipazione di più di dieci forze dell’ordine e servizi di emergenza. Tra gli elementi trovati sul luogo, una pelliccia bianca.

La scomparsa della 21enne Elena Rebeca Burcioiu, avvenuta la mattina del 2 marzo a Borgo La Rocca nel foggiano, ha mobilitato un dispositivo di ricerca che coinvolge oltre dieci forze dell’ordine e servizi di emergenza. Una testimone ha riferito che la giovane era visibilmente spaventata e tendeva a nascondersi prima di salire sull’auto di un uomo di circa 25 anni. Le ricerche si concentrano ora sulla Statale 16, dove sono stati ispezionati pozzi e casolari in rovina. Il caso tocca nervi scoperti del tessuto sociale pugliese: la ragazza, arrivata in Italia da soli tre mesi come bracciante agricola, aveva iniziato a lavorare nella prostituzione lungo la strada principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elena scomparsa: la pelliccia bianca e il mistero

