Egoisti di Squadra | incontro con Ferdinando De Giorgi

La Federazione Italiana Pallavolo del Comitato di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano un incontro con Ferdinando De Giorgi, tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo e campione del mondo. Durante l’evento, De Giorgi presenterà il suo libro intitolato

Allenare vuol dire allenarsi: condividendo le proprie capacità e la volontà di migliorarsi, affidando all'aiuto degli altri le proprie debolezze e coinvolgendo a pieno le persone che ci circondano. L'evento si svolgerà alle ore 17 giovedì 26 marzo presso l'Aula Magna "A. Quistelli" - Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dopo l'introduzione del presidente del CT Fipav Reggio Calabria Domenico Panuccio, saranno il magnifico rettore prof. Giuseppe Zimbalatti e la professoressa Rossella Marzullo prorettrice delegata all'Orientamento a dialogare con l'autore.

