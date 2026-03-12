Eduwear Nuove cure | corso europeo

All'Università di Pisa sta per arrivare un evento internazionale dedicato al progetto Eduwear, un'iniziativa che coinvolge diversi paesi europei. L'evento si concentra sulla presentazione delle nuove soluzioni nel settore delle cure e delle tecnologie indossabili. Durante l'incontro, saranno illustrate le caratteristiche principali del progetto, coinvolgendo professionisti e ricercatori provenienti da varie nazioni.

Sta per sbarcare all’ Università di Pisa l’evento internazionale dedicata al progetto Eduwear che mira a innovare la formazione universitaria attraverso la creazione di un corso interdisciplinare europeo dedicato alla progettazione di dispositivi indossabili personalizzati per la riabilitazione: la nuova frontiera delle cure. L’incontro si terrà domani dalle 9 nell’aula magna ‘Pacinotti’ della Scuola di Ingegneria dell’Ateneo. Il progetto coinvolge università e centri di ricerca di diversi paesi europei, tra cui Pisa, e nasce dalla necessità di colmare il divario di competenze tra ingegneria e scienze della salute. Eduwear affronta questa sfida integrando didattica online, attività pratiche e approcci di learning by doing, con particolare attenzione alla progettazione centrata sull’utente e all’interazione con clinici e pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

