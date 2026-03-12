Educazione creatività e cittadinanza attraverso Davanti alle parole

Una regista, autrice e formatrice con sede a Terni ha presentato il trailer del suo nuovo cortometraggio intitolato

Il nuovo cortometraggio di Aurore Ajalbert, esplora la percezione delle storie da parte di una regista e affronta la posizione della donna, la forza delle parole e la violenza psicologica Aurore Ajalbert, regista, autrice e formatrice con base a Terni, presenta il trailer del suo nuovo cortometraggio Davanti alle Parole, pubblicato in anteprima l’8 marzo. Il film esplora il modo in cui una regista percepisce le storie che la circondano, rivelando la forza delle parole, il peso dei silenzi e la violenza psicologica che le donne possono subire nella vita privata e professionale. Davanti alle Parole si inserisce in un percorso di pace e sensibilizzazione alla violenza psicologica, e costituisce un supporto per masterclass e discussioni con gli studenti sulla posizione della donna nella società e sul ruolo dell’autore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

