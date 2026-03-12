Educazione civica a scuola | i risultati dell’indagine su 4mila docenti presentati dall’Osservatorio permanente su Educazione civica Diritti e Sostenibilità

Un’indagine condotta su oltre 4.000 insegnanti ha analizzato lo stato dell’educazione civica nelle scuole italiane. Il report, presentato a Didacta dall’Osservatorio permanente su Educazione civica, Diritti e Sostenibilità, evidenzia la richiesta di un approccio più trasversale, con maggiore attenzione all’alfabetizzazione digitale e alla promozione della cittadinanza attiva tra gli studenti.

A Didacta presentato il report sull'educazione civica: oltre quattromila docenti chiedono più transdisciplinarità, alfabetizzazione digitale e cittadinanza attiva in classe.