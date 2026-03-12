Edison in Abruzzo | 16,5 milioni e 100 imprese coinvolte

Edison ha investito 16,5 milioni di euro in Abruzzo, coinvolgendo circa 100 imprese locali. Durante un evento a Pescara, il presidente della regione ha descritto la regione come un laboratorio nazionale per la transizione energetica. La presenza di aziende e investimenti evidenziano un’attiva partecipazione nel settore energetico locale. La notizia riguarda direttamente l’impegno della società e l’interesse della regione in questo ambito.

Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha definito l'Abruzzo come un laboratorio nazionale per la transizione energetica durante un evento a Pescara. Questa affermazione segue la presentazione di uno studio sull'impatto socio-economico del gruppo Edison nel territorio abruzzese, evidenziando investimenti concreti e collaborazioni strategiche. Lo studio analizza i dati del 2024, rivelando che il valore economico generato dalla società ammonta a circa 16 milioni e mezzo di euro, coinvolgendo una rete di oltre 100 imprese locali attraverso costi del lavoro, investimenti diretti e forniture di servizi. L'intervento si è svolto mercoledì 11 marzo presso la sala Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo, sottolineando come la regione stia trasformando le sfide storiche in opportunità di sviluppo sostenibile.