Ed Sheeran commenta le critiche al suo cameo ne Il trono di spade | Chiunque avrebbe detto sì

Nel 2017, Ed Sheeran ha fatto un cameo nella serie televisiva Il trono di spade, suscitando numerose reazioni online. Recentemente, il cantante ha commentato quell’esperienza, affermando che chiunque avrebbe accettato di partecipare. La sua riflessione mira a chiarire i fatti e a condividere il suo punto di vista sulla situazione.

Il breve cameo in Il trono di spade di Ed Sheeran nel 2017 scatenò una tempesta online. Oggi il cantante ripensa a quell'esperienza con lucidità, provando a spiegare cosa accadde davvero. A quasi dieci anni dalla sua apparizione in Il trono di spade, Ed Sheeran torna a parlare delle critiche ricevute per il cameo nella settima stagione. Il cantante spiega perché la reazione del pubblico fu così feroce, nonostante altri musicisti fossero apparsi nella serie. Il cameo che fece discutere Westeros Quando Ed Sheeran apparve per pochi minuti nella premiere della settima stagione di Il trono di spade, intitolata Dragonstone, la reazione del pubblico fu sorprendentemente rumorosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

