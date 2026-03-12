Ecuador tensione alle stelle | opposizione di sinistra sospesa Correa contro Noboa
In Ecuador, la situazione politica è tesa: l’opposizione di sinistra ha sospeso le attività e l’ex presidente Rafael Correa ha criticato duramente l’attuale presidente di Quito. La disputa si concentra sulle divergenze tra le figure politiche e le loro posizioni pubbliche. In questo scenario, le tensioni tra i diversi schieramenti sono evidenti e si manifestano attraverso dichiarazioni e azioni pubbliche.
L’accusa? Aver ricevuto fondi illegali dal Venezuela per la campagna presidenziale di Luisa Gonzalez, sconfitta proprio da Noboa nel voto del 2023. Il caso è stato sollevato da Carlos Alarcón, procuratore generale ad interim, e cavalcato da Azione Democratica Nazionale, la formazione conservatrice del capo di Stato riconfermato nel 2025 con un’agenda law and order e allineatosi pesantemente al presidente Usa Donald Trump e alla sua amministrazione, con cui Quito inizierà una serie di operazioni congiunte contro il narcotraffico a partire dal prossimo 15 marzo. In questo quadro matura l’assalto al partito di Correa, a cui per ora non sarebbe... 🔗 Leggi su It.insideover.com
