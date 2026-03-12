Entro l'estate entrerà in vigore una norma anti-evasione per la RC auto. Nel frattempo, si discute sulla legittimità di alcuni autovelox, in particolare riguardo alle sanzioni che vengono contestate. La questione riguarda quali dispositivi siano considerati legittimi e quali no, e su quali basi vengono applicate le multe. La discussione si concentra sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento degli autovelox.

Il problema dei dubbi circa la legittimità degli autovelox, quando si parla di sanzioni comminate per il superamento dei limiti di velocità, è di certo uno dei più controversi e dibattuti degli ultimi anni: anche la distinzione tra dispositivi "approvati" e "omologati" non ha portato a risolvere l'annosa questione, scatenando una vera e propria pioggia di ricorsi. Intervenuto nel corso del question time alla Camera dei deputati, il titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha cercato di mettere ordine nella complessa disciplina, chiarendo che solo gli autovelox "approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente coerenti con i requisiti di omologazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco quali sono gli autovelox legittimi. "Entro l'estate la norma anti-evasione rc auto"

