È stato reso disponibile uno strumento che permette di conoscere il livello di diffusione di una malattia nei comuni italiani. Il sistema è rivolto sia ai proprietari di animali domestici sia ai medici, offrendo informazioni utili per attivare misure di prevenzione mirate. La piattaforma fornisce dati aggiornati sulla diffusione della malattia in diverse aree del paese.

M ilano, 12 mar. (askanews) – È disponibile per i proprietari di animali domestici e per i medici veterinari la Mappa della leishmaniosi canina in Italia, un nuovo strumento gratuito che contribuisce a sensibilizzare e a combattere la diffusione di questa patologia molto pericolosa per gli animali domestici e anche per gli umani. Sviluppata da Elanco, azienda di primo piano nel settore della salute animale, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi – C.Re.Na.L. e con esperti parassitologi e clinici veterinari, la mappa è uno strumento intuitivo che consente di consultare e individuare il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, disporre delle informazioni per attivare la prevenzione più indicata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È uno strumento intuitivo che consente di conoscere il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, attivare la prevenzione più indicata

