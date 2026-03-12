È sbagliato andare al lavoro con il raffreddore?

Molti si chiedono se sia corretto andare al lavoro quando si ha il raffreddore. La questione riguarda soprattutto le responsabilità personali nel prevenire la diffusione dei germi tra colleghi e clienti. Alcuni preferiscono restare a casa per non rischiare di contagiare altri, mentre altri continuano le attività quotidiane nonostante i sintomi. La decisione viene presa in base alle proprie condizioni e alle esigenze del lavoro.

Lavoro per un’azienda che concede pochissimi giorni di malattia e di ferie. Ero vicino alla fine dell’anno e avevo già chiesto un periodo di vacanza per le feste e comprato i biglietti aerei, perciò mi restava solo un giorno di cui usufruire. Ho preso un leggero raffreddore, ma ho tenuto duro e sono andato al lavoro perché volevo evitare di usare il mio ultimo giorno, nel caso ci fosse stata una vera emergenza. Però i miei starnuti e colpi di tosse hanno suscitato sguardi irritati, e un collega ha cominciato a passare davanti alla mia scrivania tenendosi un fazzoletto sul viso. Ok, messaggio ricevuto, forte e chiaro. Non è educato da parte mia rischiare di far ammalare i colleghi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

