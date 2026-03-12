È nato il MuSer il Museo del Serchio

È stato inaugurato il MuSer, il Museo del Serchio, che si trova presso una scuola locale. Il museo presenta una selezione di reperti di storia naturale del territorio ed è aperto a visite di studenti e cittadini. La struttura è destinata a espandersi nel tempo con contributi e donazioni di oggetti da parte della comunità. La creazione del museo coinvolge direttamente l’istituto scolastico e i suoi studenti.

Da quest'anno la nostra scuola ospita un piccolo museo di storia naturale del territorio che può crescere nel tempo grazie all'apporto di tutti noi. Il via per questo progetto è stato un corso di aggiornamento svolto dai nostri insegnanti con la formatrice Silvia Sorbi lungo il corso del Serchio. Per ora la raccolta di materiali occupa alcuni ripiani in un angolo dell'aula multimediale, così organizzata: in alto c'è la sezione zoologica con resti di scheletri (il cranio di un capriolo, la mascella di una capra) ma anche varie penne di uccello. Nel mezzo è rappresentato il mondo vegetale con diverse foglie essiccate, cortecce, licheni; in basso troviamo la sezione mineralogica con rocce per ora rinvenute lungo il Serchio (arenaria, marmo, calcare).