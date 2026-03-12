La popolarità di Kasper Høgh, attaccante del Bodo-Glimt, è cresciuta rapidamente in mezza Europa dopo aver segnato cinque gol e fornito tre assist in undici partite di Champions League questa stagione. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di diversi club, mentre i tifosi seguono con interesse ogni sua azione durante le partite contro squadre come City e Inter.

Danese classe 2000, ha segnato 5 gol in 11 partite di Champions. Sportsboom: sondaggi dalla Bundesliga e Serie A tra tutti; in Italia lo seguono Udinese e Torino. Il Bodo chiede 15-18 milioni. Pre Madrid 28012026 - Champions League Atletico Madrid-Bodo Glimt foto PressinphotoImage Sport nella foto: esultanza gol Kasper Hogh L’attaccante del BodoGlimt Kasper Høgh ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 11 partite di Champions in questa stagione. Il danese classe 2000 ha lasciato il segno non solo contro Manchester City, Atletico Madrid e Sporting Lisbona, ma anche con le italiane: un assist contro la Juventus nella prima fase della competizione e una rete e due assist contro l’Inter ai play-off. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È nata la “Høgh-mania”, mezza Europa vuole l’attaccante del Bodo-Glimt a segno contro City e Inter (Sportsboom)

Articoli correlati

Bodo Glimt Inter, la partita di Thuram: dentro alla prestazione dell’attaccante nerazzurro. L’analisi!Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...

Leggi anche: Inter Bodo Glimt: Akanji, errore non da te. Chivu paga la leggerezza dell’ex City. E quel particolare…

LA COBRA REACCIONA A LA HISTORIA DEL BODO GLIMT: LA REVELACIÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Aggiornamenti e notizie su È nata la H gh mania mezza Europa vuole...

Temi più discussi: Kasper Høgh, barrilete cosmico; Champions League, Bodo Glimt-Sporting: pronostico e probabili formazioni; Champions League, continua la favola del Bodo/Glimt: battuto 3-0 lo Sporting Lisbona dopo aver eliminato l'Inter; Il Bodo Glimt affonda lo Sporting Lisbona: 3-0 e sogno quarti.

Bodo/Glimt-Sporting 3-0: quarti più vicini per i norvegesiDiretta Bodo/Glimt-Sporting di Mercoledì 11 marzo 2026: Fet, Blomberg e Hoegh firmano un successo pesantissimo verso i quarti ... calciomagazine.net

Il Bodo Glimt affonda lo Sporting Lisbona: 3-0 e sogno quartiBODO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Novanta minuti all’Aspmyra sono molto lunghi. Lo scopre a sue spese lo Sporting che, esattamente com’era successo all’Inter, affonda in casa del Bodø/Glimt e compromette ... msn.com

#Condò: "Il #BodoGlimt non è una favola, è una realtà. Sta facendo una stagione oltre ogni logica" x.com

Il Bodo/Glimt è l’autentica rivelazione di questa Champions League. Con la fine del campionato norvegese a dicembre, ha dovuto completamente stravolgere il proprio programma per giocare la più importante competizione europea per club: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook