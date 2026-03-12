È musica ed è lì da ascoltare Marco Pasinetti presenta la sua nuova creatura Siphonoforo

Marco Pasinetti presenta “Siphonoforo”, una nuova composizione musicale. I sifonofori sono colonie di organismi interdipendenti chiamati zooidi, che si uniscono formando catene di diverse lunghezze. Queste strutture possono arrivare a misurare fino a 50 metri, rendendoli tra gli esseri più lunghi del pianeta. La musica di Pasinetti si ispira a queste creature marine, portando il pubblico a immergersi in un universo sonoro unico.

Un progetto che trae ispirazione da storiche formazioni bassless (letteralmente, “senza basso”) dal trio di Jim Hall, Bob Brookmeyer e Jimmy Giuffre sino a quello di Paul Motian, Joe Lovano e Bill Frisell A differenza delle meduse, i sifonofori sono colonie di organismi interdipendenti, detti zooidi. Queste catene, costituite da gruppi eterogenei di esseri viventi che si uniscono tra loro, possono raggiungere i 50 metri di lunghezza diventando perciò tra le creature più lunghe del mondo. Ogni zooide è un animale a sé, ma non potendo sopravvivere autonomamente ciascuno di loro si è adattato a ricoprire un ruolo specializzato nella colonia. Alcuni difendono l’organismo, altri lo nutrono, altri, grazie alla bioluminescenza, si accendono quando c’è da attirare il cibo, altri ancora permettono la riproduzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

