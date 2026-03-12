È morta Enrica Bonaccorti. La nota attrice e conduttrice televisiva si è spenta oggi 12 marzo 2026. La sua carriera ha riguardato numerosi programmi e ruoli nel mondo dello spettacolo. La sua presenza in televisione ha segnato diversi decenni, rendendola una figura riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

Chanel Totti: "Sono una ragazza normale, studio all'università. La tv? Non mi interessa" . L'attrice, conduttrice, volto noto della tv si è spenta oggi 12 marzo 2026. Le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commovente Enrica Bonaccorti, la lotta contro il tumore: "Renato Zero mi sta vicino: quando stavamo insieme ero innamoratissima, lui...

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

È morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni: era malata di tumore al pancreasÈ morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e stava combattendo da meno di un anno contro un tumore al pancreas diagnosticato la scorsa estate ... fanpage.it

+++ +++ Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice tv morta a 76 anni https://gazzettadelsud.it/p=2183051 facebook