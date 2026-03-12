È lo scambio più bello del torneo! 24 colpi poi Errani e Paolini ribaltano la partita

Durante il torneo, il match tra Errani e Paolini ha attirato l'attenzione per lo scambio di 24 colpi che ha concluso il set. Le due tenniste italiane hanno poi vinto la partita in rimonta, superando le avversarie Guo e Mladenovic con i punteggi di 4-6, 7-5 e 10-6. Con questa vittoria, Errani e Paolini sono approdate alla semifinale dell'Indian Wells.

Il duo Errani-Paolini continua a far sognare l'Italia: le due azzurre approdano alla semifinale dell'Indian Wells battendo in rimonta 4-6 7-5 10-6 la coppia formata da Guo e Mladenovic.