Tre fiction di ispirazione legale stanno andando in onda contemporaneamente, mentre si avvicina un referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La coincidenza tra questi programmi televisivi e l’appuntamento elettorale ha suscitato molte domande, ma non ci sono elementi certi che colleghino direttamente le due cose. La discussione sulla separazione delle carriere resta al centro del dibattito pubblico e politico.

Casualità? Causalità? Telemelonità? Non sapremmo come altro definire la concomitanza di tre fiction di ispirazione legale con l’imminente referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La prima serie è su Sky, «Avvocato Ligas», le altre due sono andate in onda domenica e lunedì su Raiuno, una sull’avvocato «Guerrieri - La regola dell’equilibrio», l’altra, ormai praticamente storica, «Imma Tataranni» che vede protagonista una PM. Tutto questo fiorire di avvocati e giudici, in questo momento storico, soprattutto sulla tv di Stato, infatti, ci appare inappropriato e, in alcuni casi, anche fuorviante e, comunque, crediamo che, anche in buona fede, possa solo creare confusione nel telespettatoreelettore, anche per alcune imprecisioni e massimizzazioni caratterizzanti dei personaggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E la separazione delle carriere tra attori di fiction e avvocati?

