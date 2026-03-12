È arrivata la nuova collab tra Jil Sander e Oliver Peoples per l’eyewear

È stata annunciata una nuova collaborazione tra Jil Sander e Oliver Peoples per una linea di occhiali da vista e sole. La collezione, unisex, combina linee spigolose e forme morbide, con dettagli che richiamano atmosfere industriali e naturali. I modelli sono realizzati utilizzando materiali come titanio e acetato, creando un equilibrio tra contrasti visivi e sensoriali.

Una collezione unisex caratterizzata da contrasti e da un dualismo equilibrato tra linee spigolose e forme organiche, suggestioni industriali e naturali, grazie a materiali come titanio e acetato. È la nuova collezione eyewear Jil Sander x Oliver Peoples. Tutti i modelli della collezione sono realizzati a mano in Giappone, hanno lenti in vetro di alta gamma prodotte in Italia e firmate con il caratteristico logo "breath". Jil Sander x Oliver Peoples, arriva la nuova collezione eyewear. La nuova linea è già disponibile, lanciata infatti il 10 marzo. La collezione arriva in una selezione di boutique, ma anche negli e-shop dei due brand. I prezzi vanno da 540 a 580 euro.