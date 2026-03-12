Il commento di un rappresentante istituzionale evidenzia che i dati Istat mostrano un aumento dell’occupazione in Italia, passando dal 55% al 62,5% negli ultimi dieci anni, con oltre 24 milioni di persone occupate. Nonostante i risultati positivi, si sottolinea che tali numeri non sono considerati sufficienti. La dichiarazione si concentra esclusivamente sui dati relativi al mercato del lavoro e alla situazione occupazionale nel paese.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "I dati Istat di oggi ci raccontano numeri importantissimi sul lavoro per l'Italia: se dieci anni fa eravamo al 55% dell'occupazione, oggi raggiungiamo il 62,5%, che significa oltre 24 milioni di occupati”. A sottolinearlo è Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Lavoro, intervenendo al panel ‘Le competenze della Logistica europea alla guida delle filiere strategiche' dell'edizione 2026 di LetExpo, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo. “Sicuramente c'è la positività di questi numeri, ma vi è anche... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Durigon: "Dati occupazionali positivi ma non basta"

Articoli correlati

Finanziaria, ex Pip e l'aumento delle ore di lavoro: "Primi risultati positivi, ma ancora non basta"“Apprezziamo il grande lavoro svolto da maggioranza e opposizione nel trattare in Finanziaria l’aumento delle ore del personale ex Pip”: lo...

Dati positivi per lista d’attesa: Fischetti sull’esperienza taranteseNel cuore della provincia di Taranto, nel pomeriggio di ieri, si è concretizzato un primo segnale positivo per il piano straordinario di riduzione...