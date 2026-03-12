Duplantis | 6,31 metri il nuovo record indoor in Svezia
Durante il Mondo Classic di Uppsala, il ginnasta Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record indoor in Svezia con un salto di 6,31 metri. La performance è stata realizzata con successo durante la gara, portando il suo miglior risultato in questa specialità. La competizione si è svolta con la partecipazione di vari atleti internazionali, che hanno assistito alla sua impresa.
Armand Duplantis ha alzato l’asticella del salto con l’asta a 6,31 metri durante il Mondo Classic di Uppsala. Lo svedese ha stabilito il suo quindicesimo record mondiale in casa propria, superando il limite precedente fissato a Tokyo. L’impresa è stata realizzata al coperto della città natale dell’atleta, confermando la supremazia assoluta nel settore indoor. Con questa prestazione, il campione aggiunge un nuovo traguardo alla sua collezione di titoli olimpici e iridati già vinti. La progressione perfetta senza errori. Dalla quota iniziale di 5,65 metri si è passati rapidamente alle altezze decisive. L’atleta ha superato le misure di 5,90 e 6,08 prima di sfondare il muro psicologico dei sei metri e mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
