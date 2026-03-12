Il dibattito sul referendum giustizia è stato al centro della puntata dell'11 marzo di "Realpolitik", trasmissione di Mediaset condotta da Tommaso Labate. In studio, a confrontarsi sulle modifiche costituzionali e sul ruolo della magistratura, erano presenti Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra e Carlo Calenda di Azione. Il confronto su Rete4 si è acceso a partire dalle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha attaccato i giudici in Aula. Bonelli ha commentato duramente: "Dovrebbe smetterla di attaccare i magistrati, anche perché qualcuno dovrebbe chiedere loro scusa se pensiamo a quello che è accaduto a Rogoredo".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Duello Calenda-Bonelli sul referendum: “Irrispettoso verso la Costituzione"

