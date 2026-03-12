Due sindaci del centrodestra friuliano celebreranno la loro unione | Alessandro Basso e Loris Bazzo insieme il 27 giugno a Pordenone

Il 27 giugno a Pordenone si terrà una cerimonia in cui due sindaci del centrodestra friuliano, Alessandro Basso di Fratelli d’Italia e Loris Bazzo della Lega, ufficializzeranno la loro unione. La celebrazione coinvolgerà i rappresentanti dei rispettivi comuni e si svolgerà nella città pordenonese. La data è stata comunicata ufficialmente e l’evento è previsto nel calendario delle iniziative locali.

Il prossimo 27 giugno il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso (Fratelli d’Italia), celebrerà la propria unione con il collega Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino e vicino alla Lega. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’evento rappresenta un caso raro nel panorama politico italiano: due sindaci in carica, entrambi appartenenti al centrodestra, che hanno deciso di ufficializzare pubblicamente la loro relazione. «In tema di diritti la destra ha superato la sinistra, cose che fino a qualche tempo erano inimmaginabili», ha dichiarato Basso al quotidiano veneto commentando la scelta di celebrare la loro unione. Basso, classe 1978, ha due figli e un matrimonio alle spalle. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

