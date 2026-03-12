Due ordigni esplodono davanti al bar | la preoccupazione del sindaco

Nella notte, due ordigni sono esplosi davanti a un bar in via Matteotti a Cesa. L’incidente ha causato danni materiali e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e ha portato il sindaco a esprimere la propria solidarietà. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’esplosione.

Tempo di lettura: 2 minuti Due ordigni sono esplosi nella notte all'esterno di un bar in via Matteotti a Cesa. A darne notizia il sindaco Enzo Guida. "Il silenzio è stato squarciato dal boato – spiega in un post su facebook – e la serranda è stata danneggiata ed i vetri sono andati in frantumi. Il fragore ha svegliato chi riposava, generando timori e paure. Diverse persone mi hanno inviato messaggi per avvisarmi. Qualche mamma mi ha scritto che i bambini si sono svegliati terrorizzati". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cesa, che hanno avviato le indagini per capire l'origine e la natura dell'episodio, che potrebbe essere ricollegato ad una ripresa dell'attività dei clan, in corrispondenza delle prossime festività pasquali, quando solitamente viene richiesto il pizzo.