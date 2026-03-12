Due nuove esplosioni si sono verificate questa mattina a Erbil, nel Kurdistan iracheno, come riportato da al Jazeera. Le deflagrazioni si sono aggiunte all’attacco avvenuto mercoledì sera contro una base militare italiana nella stessa regione. La situazione viene monitorata attentamente, e il governo italiano ha dichiarato di seguire con attenzione gli sviluppi. La ministra della Difesa ha espresso orgoglio per i militari italiani presenti sul territorio.

Due nuove esplosioni sono state udite a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo riferisce al Jazeera. Le esplosioni della mattina seguono l’attacco avvenuto nella serata di mercoledì alla base militare italiana. L’attacco non ha causato feriti, ma ha distrutto un mezzo militare e ha provocato danni ad alcune infrastrutture della base. «Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione». Così con un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che un drone ha colpito ieri a Erbil una base italiana. «A nome del Governo e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Due nuove esplosioni a Erbil, Meloni: “Seguo con attenzione. Italia orgogliosa dei suoi militari”

Una selezione di notizie su Due nuove

