Due liti e un incidente in mezz' ora | serata a luci blu per Barriera e viale D' Annunzio

Nella zona tra largo Barriera e viale D'Annunzio si sono verificati due scontri e un incidente in appena trenta minuti, portando le forze dell’ordine e i soccorritori a intervenire più volte. La serata ha visto un susseguirsi di eventi che hanno coinvolto diverse persone, con situazioni che hanno richiesto l’intervento immediato delle autorità. La zona si è trovata al centro di un confronto intenso tra cittadini e forze dell’ordine.

Tre interventi delle forze dell'ordine nella zona, a poco tempo di distanza. Due persone sono finite all'ospedale di Cattinara È una notte di interventi per le forze dell'ordine e il personale di soccorso tra largo Barriera e viale D'Annunzio. Nel giro di una mezz'ora, a partire dalle 22 di oggi, 12 marzo, nella zona si sono succedute due liti e un incidente. La prima ha avuto luogo in piazza Goldoni, dove due persone si sono scontrate fisicamente per futili motivi. Sul posto polizia di Stato e carabinieri, che non avrebbero richiesto l'intervento del soccorso sanitario. Poco dopo è stato il turno di una coppia che ha litigato su viale D'Annunzio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Strisce blu gratis per mezz’ora nel centro di Terni per chi paga il parcheggio con la appLa mezz'ora gratuita per le strisce blu dei parcheggi del centro di Terni diventa una misura strutturale.

Ubriaco si rimette al volante. Fermato due volte in mezz’oraGli agenti della polizia locale di Rimini quasi non hanno creduto ai loro occhi quando, appena trenta minuti dopo avergli ritirato la patente per...

Contenuti utili per approfondire Due liti

Discussioni sull' argomento LET: in Australia Roberta Liti sesta, vince Kelsey Bennett; Ancora violenza nel Lecchese: liti e aggressioni, due giovani in ospedale; Liti e accuse reciproche, 39enne assolto dall’accusa di maltrattamenti; Alcol ai minori e droga nel locale: scatta la chiusura per 15 giorni.

Sanzioni per 30mila euro e due lavoratori irregolari: il provvedimento della polizia dopo ripetute liti. - facebook.com facebook