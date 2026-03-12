Due liti e un incidente in mezz' ora | serata a luci blu per Barriera e viale D' Annunzio

Nella notte tra largo Barriera e viale D'Annunzio si sono verificati due scontri e un incidente in un arco di mezz'ora. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti in più occasioni per gestire le situazioni, che hanno portato a interventi e interventi di emergenza nella zona. La serata si è conclusa con l'intervento delle autorità e dei servizi di soccorso.

Tre interventi delle forze dell'ordine nella zona, a poco tempo di distanza. Due persone sono finite all'ospedale di Cattinara È una notte di interventi per le forze dell'ordine e il personale di soccorso tra largo Barriera e viale D'Annunzio. Nel giro di una mezz'ora, a partire dalle 22 di oggi, 12 marzo, nella zona si sono succedute due liti e un incidente. La prima ha avuto luogo in piazza Goldoni, dove due persone si sono scontrate fisicamente per futili motivi. Sul posto polizia di Stato e carabinieri, che non avrebbero richiesto l'intervento del soccorso sanitario. Poco dopo è stato il turno di una coppia che ha litigato su viale D'Annunzio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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