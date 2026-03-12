Due cuccioli di leopardo africano sono stati salvati grazie all’allattamento artificiale nello zoo di Irapuato, nel Messico centrale. Si tratta di un maschio e una femmina nati recentemente all’interno di un programma di riproduzione controllata. I cuccioli sono stati affidati alle cure dello staff dello zoo, che ha adottato questa soluzione per garantirne la sopravvivenza.

Due cuccioli di leopardo africano hanno la luce nello zoo di Irapuato, nel cuore del Messico. Si tratta di un maschio e una femmina nati nell’ambito di un programma di riproduzione controllata. La madre, una femmina quindicenne, non riesce a produrre latte sufficiente per l’allattamento naturale. Il personale veterinario ha assunto immediatamente il compito della nutrizione artificiale dei piccoli. Questa operazione è cruciale dato che la specie è tutelata dalla convenzione CITES come animale a rischio estinzione. L’evento si colloca in un contesto globale di conservazione della biodiversità. L’impatto demografico e la gestione sanitaria. La nascita avviene in un momento critico per la sopravvivenza della specie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due cuccioli di leopardo: allattamento artificiale salva

