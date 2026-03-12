Droni iraniani su Dubai | colpito un palazzo a Creek Harbour evacuati i residenti

Durante la notte, due droni provenienti dall’Iran hanno colpito Dubai, colpendo un palazzo a Creek Harbour. L'attacco ha portato all'evacuazione dei residenti dell'edificio interessato. La dinamica dell'incidente ha coinvolto specificamente un obiettivo nella zona residenziale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate. La sicurezza locale ha avviato le procedure di emergenza in risposta all'incidente.

Attacco nella notte: due droni colpiscono la città. Notte di tensione a Dubai, dove almeno due droni provenienti dall’Iran avrebbero colpito la città. Secondo quanto riferito da fonti citate dall’agenzia Adnkronos, uno dei velivoli si sarebbe schiantato contro un edificio nella zona di Dubai Creek Harbour, mentre un secondo drone sarebbe esploso in un’area aperta nel quartiere di Al Jaddaf. Le autorità locali hanno confermato che un incendio è scoppiato in un edificio residenziale, ma le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente riuscendo a domare le fiamme. Nessun ferito ma residenti evacuati. Il Dubai Media Office ha spiegato che tutti gli abitanti dell’edificio colpito sono stati evacuati in sicurezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

