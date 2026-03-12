Durante una trasmissione televisiva, Del Debbio ha chiesto a Sempio perché ci abbia messo un po' a rispondere, riferendosi a una sua precedente intervista. Sempio ha spiegato di aver scritto molto fin da bambino, utilizzando la scrittura come metodo per chiarire i propri pensieri e, talvolta, per sfogarsi. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto e senza fronzoli.

"Scrivevo molto, era una cosa che ho sempre fatto fin da piccolo. È sia un modo per mettere in ordine dei pensieri, sia alle volte un modo per sfogarsi. E poi a un certo punto ho iniziato a tenere dei diari, giorno per giorno. E ogni tanto tu vai lì e rileggi un diario di tre o quattro anni fa e ti torna in mente quella cosa che magari ti era completamente passata di mente. E quella è una cosa che ho fatto per tanti anni. Quindi quando sono venuti da me hanno trovato tonnellate di carta". Così Andrea Sempio, in uno stralcio dell'intervista che andrà in onda questa sera a "Dritto e rovescio" condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Alla domanda sul libro che dice di avere comprato a Vigevano ma di cui non ricorda il titolo, risponde: "Semplicemente non me lo ricordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Del Debbio inguaia Sempio: "Perché ci ha pensato un po'?"

Articoli correlati

“Perché ci sono io”. Dritto e Rovescio,: Mario Giordano al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncioLa scena si è aperta con una piccola sorpresa per chi, ieri sera, giovedì 18 dicembre, si è sintonizzato su Rete 4 aspettandosi la consueta...

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Marco MinnitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Odifreddi da Del Debbio: lei è un cattivo maestro

Una selezione di notizie su Del Debbio

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 5 marzo Video; Dritto e Rovescio: Del Debbio discute con Tajani della situazione geopolitica mondiale, poi un approfondimento sul referendum. Le anticipazioni; Dritto e Rovescio del 5 marzo alle 21.25 su Rete 4: ospite il ministro degli Esteri Antonio Tajani; Il Ministro Antonio Tajani ospite a Dritto e Rovescio: temi e ospiti della puntata di questa sera 5 marzo.

Dritto e Rovescio, anticipazioni di stasera 12 marzo:Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Matteo Salvini ospite a Dritto e RovescioDritto e Rovescio: Paolo Del Debbio su Rete 4 con un'intervista a Matteo Salvini. Spazio a referendum, crisi in Iran e famiglia nel bosco ... davidemaggio.it

Buonasera Amici. Ora in diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio. Ci siete x.com/i/broadcasts/1… x.com

Matteo Salvini. . Buonasera Amici. Ora in diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio. Ci siete - facebook.com facebook