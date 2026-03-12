Stasera, giovedì 12 marzo 2026, alle 21:25 su Rete 4, va in onda nuovamente Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si concentra sulle notizie più recenti e sui principali temi di attualità, politica e altri argomenti di interesse pubblico. Ospiti e anticipazioni riguardano i contenuti di questa puntata dedicata alle discussioni di oggi.

. Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In apertura, in diretta, l’intervista al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con il quale si parlerà del prossimo referendum sulla giustizia. A seguire, un approfondimento dedicato alla situazione internazionale e alla crisi in Iran, analizzando gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sul piano economico globale, tra tensioni sui mercati energetici e gli aumenti di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 marzo 2026

