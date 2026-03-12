Un anno dopo il suo trionfo a Indian Wells, Draper torna in campo dopo aver subito un infortunio che lo aveva costretto a fermarsi per cinque mesi. Questa settimana ha sconfitto Djokovic e si trova ora ai quarti di finale di un torneo che aveva segnato l'inizio della sua ascesa nel circuito. È la sua prima partecipazione ufficiale dopo il lungo stop.

L’anno di Jack Draper è stato, a dir poco, tortuoso. Un percorso fatto di slanci improvvisi e frenate brusche, di trionfi cercati e di stop forzati. E di ritorni sperati. Un viaggio iniziato proprio a Indian Wells, dodici mesi fa, quando il britannico ha conquistato il primo titolo Masters 1000 della sua carriera. Oggi, da campione in carica al Tennis Paradise, Draper si ritrova di nuovo ai quarti di finale dello stesso torneo, dopo aver eliminato il numero tre del mondo Novak Djokovic. Nel mezzo, però, c’è stato molto di più: un grande tennis, la sensazione di poter entrare stabilmente tra i grandi del circuito e, poi, lo stop imposto da un fisico che ancora fatica a reggere certi ritmi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Draper un anno dopo: dal trionfo di Indian Wells all'infortunio. Ora è tornato per restare

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre in campo dopo Djokovic-Draper

Pronostico e quote Novak Djokovic – Jack Draper, Indian Wells 12-03-2026Novak Djokovic e Jack Draper si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

Approfondimenti e contenuti su Indian Wells

Temi più discussi: Indian Wells: Djokovic fuori agli ottavi. Draper lo batte in rimonta al tie break del 3° set; ATP Indian Wells 2026, parla il campione in carica Draper: Vi svelo il mio obiettivo; La guida al Masters 1000 di Indian Wells; Guarda Indian Wells in diretta su Sky Sports activities mentre Draper tenta di difendere il titolo.

ATP Indian Wells: Draper rimonta Djokovic in un’altra battaglia sotto le luciTennis - ATP | Djokovic vince il primo set ma poi cala fisicamente e si arrende al tie-break decisivo. Draper nei quarti trova Medvedev ... ubitennis.com

«Battere Djokovic mi dà tanta fiducia». Draper is back, Nole ko in 3 set e ora c'è Medvedev a Indian WellsUn anno dopo il giorno più bello della sua carriera, Jack Draper ritrova il palcoscenico di Indian Wells firmando la vittoria che ... msn.com

Quarti a Indian Wells: ecco a che ora si gioca Sinner-Tien - facebook.com facebook

Indian Wells: Alcaraz ai quarti, Draper elimina Djokovic. Stasera in campo Sinner e Paolini-Errani x.com