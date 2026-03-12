Dramma al Parco Nord | uomo trovato morto nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio di giovedì, alcuni passanti hanno trovato un uomo sulla sessantina senza vita nel Parco Nord di Milano. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e l’identificazione del corpo. Al momento non sono note le cause del decesso né eventuali elementi che possano aiutare le indagini. La salma è stata mossa dai soccorritori e sono in corso gli accertamenti.

Dramma al Parco Nord di Milano. Nel primo pomeriggio di giovedì, una persona è stata trovata morta da alcuni passanti: si tratta di un uomo sulla sessantina. Oltre al personale sanitario, nell'area verde sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato. Stando a quanto riferito dalle autorità, si sarebbe trattato di un gesto estremo. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, 7 giorni su 7) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21).