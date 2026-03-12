Dove vuole andare Sensei? | alla Zeno Bandini un viaggio nel cuore del Giappone

Alla Zeno Bandini, Antonietta Pastore, traduttrice di Murakami Haruki, racconta il suo lungo rapporto con il Giappone, iniziato nel 1974 con il primo viaggio e proseguito negli anni successivi. Durante l’incontro, descrive le sue esperienze e il suo modo di interpretare la cultura giapponese, offrendo uno sguardo diretto su un paese che conosce da vicino da quasi cinquanta anni.

Il Giappone raccontato dalla traduttrice di Murakami Haruki. Quello tra Antonietta Pastore e il Giappone è un rapporto di lunghissima data, dal primo viaggio, nel 1974, fino a oggi. In queste pagine lievi eppure ricche di aneddoti istruttivi, con voce partecipe, ironica e generosa, Antonietta Pastore ripercorre la sua appassionante scoperta di un paese ignoto e lontano, conducendoci dentro le case dei giapponesi, oltre il gradino del genkan che segna la soglia dell'intimità domestica. È un Giappone inatteso, meno formale e ordinato di come lo immaginiamo di solito, in cui tradizione e modernità convivono in un equilibrio mobile e umanissimo.

