Uno studio rivela che chi dorme poco perde il 55% in meno di grasso rispetto a chi riposa di più. La ricerca coinvolge un campione di individui e analizza le differenze nei risultati di perdita di peso legate alla qualità del sonno. I risultati mostrano un chiaro contrasto tra le persone che dormono meno e quelle che riposano normalmente, senza ulteriori interpretazioni o deduzioni.

Mentre il cielo sopra la Lombardia si addensa di nubi grigie, un dato scientifico sta ridefinendo il modo in cui gli abitanti della regione affrontano il proprio peso corporeo. Lo studio internazionale pubblicato sugli Annals of Internal Medicine rivela che dormire poco trasforma radicalmente la perdita di grasso e muscolo durante le diete ipocaloriche. La ricerca, condotta su adulti sovrappeso, dimostra che ridurre il riposo notturno da 8,5 a 5,5 ore diminuisce del 55% la perdita di tessuto adiposo e aumenta del 60% la perdita di massa muscolare. Questo meccanismo biologico spiega perché molti tentativi dimagranti falliscono: senza un sonno adeguato, il corpo consuma i tessuti sbagliati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dormire poco: il 55% in meno di grasso perso

Articoli correlati

Leggi anche: Isee, la ricchezza dei nuclei sale del 7%. Ma il 55% dichiara meno di 20mila euro

Dormire poco altera leptina, ghrelina e insulina: cosa sapereNon dormire a sufficienza non provoca solo stanchezza o calo di energia durante il giorno.

Fifteen And Pregnant | Kirsten Dunst (Melancholia) | DRAMA | Full Movie in English

Contenuti utili per approfondire Dormire poco

Discussioni sull' argomento Dormire poco ostacola il dimagrimento: il sonno cambia il modo in cui perdiamo peso; World Sleep Day, dormire poco sabota la dieta; Il sonno influenza la dieta: 9 regole per dormire bene e perdere peso; Dieta e Sonno: ecco perché non riesci a dimagrire se dormi male.

Cosa mangiare per favorire il sonno (e non metter peso): dormire meno di 6 ore può ostacolare del 55% la perdita di grassoCon l’arrivo del cambio dell’ora, il ritmo sonno-veglia viene messo alla prova. Ma dormire poco non significa solo sentirsi più stanchi: può anche alterare profondamente il metabolismo. Studi ... corriere.it

Dormire poco non significa solo essere stanchi: ha conseguenze su peso, metabolismo, memoria e longevità. Ecco cosa dicono gli esperti. facebook

Diversi studi hanno provato come privazione di sonno riduca drasticamente la perdita di grasso e aumenti quella di massa muscolare, rallentando il metabolismo e rendendo più facile recuperare i chili persi. I consigli dell'esperta per dormire meglio x.com