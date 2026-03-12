Dopo il pieno di arrestati innocenti Gratteri inizia a intimidire la stampa

Dopo che sono stati arrestati diversi innocenti, il procuratore di Napoli ha rivolto parole all’artista Sal Da Vinci, suggerendo che avrebbe votato No alla riforma Nordio. Successivamente, l’interessato ha chiarito di aver scherzato e ha ritrattato le sue dichiarazioni, spiegando di non aver mai espresso un’opinione politica. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle dichiarazioni pubbliche.

Il procuratore di Napoli «arruola» Sal Da Vinci: «Voterà No alla riforma Nordio». Poi ritratta e al «Foglio» dice che stava scherzando. Ma aggiunge un avvertimento: «Speculate, dopo il referendum faremo i conti». «Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti». La frase cade lì, secca. Non è una battuta. Non è neppure una provocazione da talk show. Nicola Gratteri, oggi capo della procura di Napoli, l'avrebbe pronunciata parlando con la cronista del Foglio, Ginevra Leganza, dopo la polemica nata da una sua uscita televisiva su La7, quando aveva detto che Sal Da Vinci canta Per sempre Sì ma alla fine «voterà No». Il cantante ha poi smentito.