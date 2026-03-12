Donnarumma notte da incubo | la papera che apre la goleada Real

Nella partita disputata al Bernabeu, Gianluigi Donnarumma ha commesso un errore che ha contribuito alla goleada del Real Madrid contro il Manchester City. La sua prestazione negativa ha segnato una serata da dimenticare per il portiere, che si è trovato coinvolto in un episodio che ha influenzato il risultato finale della gara.

Serata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nella sconfitta del Manchester City al Bernabeu contro un Real Madrid sorprendente. Tutti si aspettavano lo squadrone di Pep Guardiola, invece la scena se l'è presa Federico Valverde, autore di una tripletta nel primo tempo che ha steso i campioni inglesi e firmato il 3-0 finale. Il capitano uruguaiano ha giocato una partita semplicemente perfetta, approfittando anche di una difesa del City disorientata e di una serata complicatissima per il portiere italiano. Donnarumma è apparso incerto su tutte e tre le reti, finendo spesso fuori posizione e lasciando spazio alle conclusioni precise del centrocampista madridista.